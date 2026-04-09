Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 24'üncü dakikada oyundan çıkan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan son dakikalarda bulduğu golle 1-0 ayrılarak hanesine kritik 3 puanı yazdırdı. Maçın 20'nci dakikasında ise sarı-lacivertli taraftarları korkutan bir an yaşandı.

İspanyol yıldız Marco Asensio, 20'nci dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sahada tedavisi yapılan futbolcu daha fazla devam edemedi ve 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Sağlık durumu belli oldu

DURUMU BELLİ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü, karşılaşmadan günler sonra İspanyol futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

13 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio, sarı-lacivertli takımda kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımına 1 gollük katkı veren Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak için sahadaydı.

Haberle İlgili Daha Fazlası