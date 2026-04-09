Haziran ayında Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka için transfer yarışı kızıştı. AC Milan’ın 3 yıllık teklif hamlesi öne çıkarken, Fenerbahçe de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Almanya devi Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leon Goretzka, sezon sonunda serbest kalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi merak edilirken, Avrupa’dan önemli kulüpler devreye girmiş durumda.

MILAN KESENİN AĞZINI AÇTI

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; AC Milan, Goretzka transferi için ciddi bir adım attı. Teknik heyetin “mutlaka kadroya katılmalı” raporu verdiği yıldız futbolcu için yönetimin kesenin ağzını açtığı öne sürüldü.

5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK TEKLİF

Birçok kulübün yaşı nedeniyle en fazla 2 yıllık kontrat teklif ettiği Alman futbolcuya, Milan’ın 3 yıllık sözleşme sunması dikkat çekti. İddialara göre kırmızı-siyahlılar, Goretzka’ya yıllık 5 milyon euro maaş önerdi. Bu teklif, oyuncunun kariyerindeki son büyük kontratı hedeflediği dönemde Milan’ı avantajlı konuma taşıdı.

Öte yandan Goretzka’nın kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve nihai kararını Nisan ayı sonuna kadar vermeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE DE MASADA

Transfer süreci Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada yoğun ilgi gösterdiği yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli kulübün de takibe aldığı iddia edildi.

Geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 39 resmi maça çıkan Goretzka, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

