İspanyol devi Real Madrid'de 1989-2003 yılları arasında top koşturan Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan eski futbolcu, ziyaret sonrası bir de paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpte temaslarda bulunan 58 yaşındaki futbol adamı, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fernando Hierro'nun Fenerbahçe paylaşımı

Hierro, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in de yer aldığı paylaşıma, "Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için büyük bir zevkti. Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim. Kendisi, yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası