F.Bahçe dünya çapında bir isim için kesenin ağzını açtı. Devre arasını Cherif’le geçiştiren sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi için gözünü kararttı. Saran’ın yıldız bir golcü için en az 50 milyon avroluk bir paket hazırladığı öne sürülüyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Ara transferde En-Nesyri, Duran ve Cenk Tosun’la yolları ayıran F.Bahçe’nin Sıddık Cherif takviyesi yapıp gol yükünü Talisca’ya yıkması ciddi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Yönetim, fiyasko olarak görülen bu planlama hatasını “Ligin en skorer takımlarından biriyiz” savunmasıyla geçiştirmeye çalışsa da Başkan Sadettin Saran’ın yeni sezonda süreci unutturacak bir hamle yapmakta kararlı olduğu biliniyor. Derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi kadrosu için kolları sıvarken, ilk hamle golcü olacak.

KOLAY LOKMA YOK

Fenerbahçe, adları devre arasında da gündeme gelen Lewandowski, Nkunku, Nunez, Dovbyk ve Guirasssy’le yakından ilgileniyor. Yuri Alberto (Corinthians), Pedro (Flamengo) ve Flaco Lopez (Palmeiras) de sarı lacivertlilerin Brezilya’daki golcü adayları. En az iki golcü transferiyle ses getirmek isteyen başkan Saran’ın bu operasyon için 50 milyon avroluk bütçe ayırdığı, operasyonun Brezilya ayağında Fred’in de takasta kullanılabileceği öğrenildi. Listedeki oyuncular için elini çabuk tutmaya isteyen sarı lacivertliler, transferleri sezon bitmeden tamamlamayı hedefliyor.

