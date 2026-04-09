ABD Başkanı Trump’ın İran’la ateşkese varması Tel Aviv’i şoke etti. İsrail muhalefeti ve medyası “Rejim hayatta, Hürmüz artık Tahran’ın ATM’si olacak. Savaş İran’ın zaferiyle sonuçlandı” diye Başbakan Netanyahu’ya tepki gösterdi.

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesi dünya memnuniyetle karşılarken İsrail’de öfke hâkim. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan bir yetkili “ABD Başkanı Donald Trump’ın kararından son anda haberdar olduk. Trump’ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyi, bitince öğrendik” dedi.

ASLAN KEDİYE DÖNDÜ!

İsrail’in önemli gazetelerinden Maariv, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına verdiği isme atıfla, Tel Aviv “kükreyen aslan” ismini verdiği saldırıdan “miyavlayan kedi” olarak çıktı yorumunda bulundu. Washington ve Tel Aviv yönetimlerini sert bir şekilde eleştiren gazete “Savaş; 5 bin yıkılmış bina, kesin bir İran zaferiyle sonuçlandı. (İran lideri Ali) Hamaney’in tasfiyesine rağmen rejim hayatta kaldı, nükleer kapasite yerinde duruyor ve Hürmüz Boğazı Tahran’ın ATM’sine dönüştü. İsrail ve ABD, stratejik bir teslimiyet anlamına gelen bir anlaşmayla çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu

REJİM NEFES ALACAK

İsrail’in eski başbakanı ve muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman “Ateşkes, Tahran rejimine nefes alma fırsatı tanıyor” derken Demokratlar Partisi lideri Yair Golan “Netanyahu yalan söyledi. İsrail’in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı” dedi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, ateşkesten memnuniyetsizliğini belirterek, ABD Başkanı Trump’a “Donald, topal ördek çıktın” sözlerini kullandı.

Gelecek Var Partisinden milletvekili Meirav Ben Ari ise, Netanyahu hükûmetini, Trump’ın piyonu olarak nitelendirdi.

TEL AVİV SABOTE EDEBİLİR

Öte yandan eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İsrail’in ateşkesi sabote etmeye çalışabileceği konusunda uyarıda bulundu. İsraillilerin “geçmiş müzakerelerde yaptıkları gibi müzakerecileri hedef almasının istedikleri son şey” olduğunu ifade eden Kent, “İsraillileri dizginleyebilmek için onlara verdiğimiz askerî destk kaldırmalı" dedi.

ABD VE BATI'DA İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR

Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’e öfke hem ABD’de hem de Batı’da artıyor. ABD’de yapılan kamuoyu yoklaması, Amerikalıların İsrail’e yönelik olumsuz görüşlerinin yüzde 60’a ulaştığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Barry Andrews, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’in saldırganlığına karşı elindeki araçları kullanmayı tercih etmemesinin, mevcut krizden daha derinden etkilenmesine yol açtığını belirtti.

Öte yandan Fransa’da da İsrail karşıtlığı artıyor. Siyonizm karşıtlığını cezalandırmak için Kasım 2024’te hazırlanan yasa tasarısına karşı 500 binden fazla imza toplandı. Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail’e yönelik eleştirileri cezalandırmak isteyen tasarı yeniden ele alınacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası