Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante çılgınlığı
Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante ve sol bek oyuncusu Levent Mercan, imza gününde sarı lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen imza gününe, taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Oyunculardan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinde stadın önüne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Kante ve Levent, bir araya geldikleri taraftarların formalarını imzalarken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
