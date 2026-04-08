Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculardan Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fildişi Sahilli stoperin sevk işleminin "tedbirli" olarak yapılması dikkat çekti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya 4 sevk birden gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Vaclav Cerny, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz olarak, Emmanuel Agbadou ise "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, uzatmada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle Fenerbhaçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 7 Nisan'da PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 05.04.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımdaki açıklamalar ile müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VACLAC CERNY’in müsabaka sonrası resmi sosyal medya hesabından (instagram) 06.04.2026 tarihinde yayınladığı paylaşımında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

