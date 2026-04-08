Kendi kendine yetişiyor! "Doğanın eti" olarak biliniyor, kilosu 1.000 lira
Kütahya'da yağışların etkili olmasının ardından kuzugöbeği mantarı sezonu açıldı. Yüksek kesimlerde kendi kendine yetişen ve lezzetiyle "doğanın eti" olarak bilinen kuzugöbeği, kilosu 1.000 liradan satılıyor.
- Kuzugöbeği mantarları Hisarcık ve çevresindeki dağlık alanlarda bolca çıkıyor.
- Kilosu 1.000 liradan alıcılara satışa sunuluyor.
- Kendine has aroması ve et lezzetini andıran tadıyla dikkat çekiyor.
- İlkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.
- Genellikle kızartması yapılıp pilavla birlikte, yumurta ile veya kurutulup sos olarak tüketiliyor.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve çevresinde etkili olan yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarları toplanmaya başlandı. Dağlarda bolca çıkan kuzugöbeği mantarı, sofraları süslerken, hem ekonomik değeri hem de eşsiz aromasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor.
KİLOSU 1.000 LİRADAN SATILIYOR
Hisarcık ve çevresindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanarak hem evlerde tüketiliyor hem de alıcılara kilosu 1.000 liradan satışa sunuluyor.
"ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"
Kendine has aroması ve et lezzetini andıran tadıyla dikkat çeken mantar, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.
Kuzugöbeğinin mevsiminin geldiğini belirten İbrahim Değirmenci, "Doğa yürüyüşüne çıktığım son günlerde çam ve kavak ormanlarında kuzugöbeği mantarı bolca çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarının diğer mantarlardan çok farklı bir lezzeti var. Ciğer tadında olan kuzugöbeğinin genelde kızartmasını yapıp pilavla birlikte tüketiyoruz. Yumurta ile de çok güzel oluyor. Ayrıca kurutup sos olarak da kullanıyoruz" dedi.