Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de, yüksek rakımlı bölgelerde 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu bölgelerde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatörler devreye girerken, iş makinelerinin boyunu aşan kar yığınları arasında adeta kar tünellerini andıran yollarda ilerleniyor.

EKİPLER DURMADAN ÇALIŞIYOR

Zorlu çalışmalar sonucunda birçok üs bölgesinin yolu ulaşıma açılırken, ekipler Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki diğer üs bölgelerinin yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Nisan ayına rağmen metrelerce yüksekliğe ulaşan kar birikimiyle mücadele eden ekipler, kapalı üs yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

İşte bölgeden fotoğraflar:

Nisanda kar boyu 6 metreyi aştı, tüneller oluştu

