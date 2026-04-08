Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk oldukları mücadele öncesi kadro tercihi hakkında açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Okan Buruk, müsabaka öncesi konuştu.

"DÜNYA FUTBOLU İÇİN DEĞERLİ BİR İSMİ KAYBETTİK"

Hayatını kaybeden Rumen efsane Lucescu hakkında konuşan Buruk, "Dünya futbolu için değerli, önemli bir teknik adamı kaybettik. İlk geldiği sezon Lucescu ile çalışmıştım. Lucescu futbolla yaşayan biriydi. Kader onu son maçına Türkiye'de çıkarttı. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"AĞRILARI VARDI"

Kadro tercihi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Cumartesi maça çıktık. Çok çabuk toparlanıp maça çıkmamız gerekiyordu. Yunus'un, Barış'ın sakatlığı vardı. Barış 11'de, Yunus'un ağrıları vardı, son idmana çıkamadı. Torreira'nın ağrıları vardı geçen maçta. Sara'nın bir sakatlığı vardı, dün antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Kadroya aldık. Lang'ın elinde ağrısı vardı. Temaslı bir maç olacak. Göztepe fizikli bir takım. Lang'ın da geçen haftaki iyi niyeti, oynamak istemesi, en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz ama bugün çok temaslı bir maç olacak. Onu da başlatmadık." dedi.

"BUNU YAPMAMAMIZ GEREKİYOR"

Trabzonspor maçındaki hatalarına değinen Buruk, "İyi başlayacak, devam edecek, iyi bitirecek bir kadroya sahibiz. Barış'ın hızı ve hareketliliği önemli. Son maç ön alan baskısı yapmadılar ama geçen seneye bakınca yüzde yüz çıktılar, geçen hafta kendi sahalarında beklediler. Oyunun gidişatına göre göreceğiz. Top bizdeyken sahaya doğru yayılamamamız, güvenli olmamamız Trabzon'da kötü sonuca neden oldu. Top kaybı yapmamak gerekiyor. Geçen hafta çok fazla geçiş yedik. Göztepe de çok iyi geçiş yapıyor, direkt oyun oynuyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Topa daha doğru sahip olursak pozisyon bulacağımızı biliyorum." diye konuştu.

