ABD ile İran’ın yaptığı 15 günlük ateşkesin kapılarını Ankara’nın perde arkasında yürüttüğü diplomasi araladı. Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen MİT, taraflar arasında iletişim kanallarını açık tutarak çatışmaların durdurulmasında önemli rol üstlendi.

YEŞİM ERASLAN - Orta Doğu’da günlerdir tırmanan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert ültimatomları ve İran’a yönelik açık tehditleriyle zirveye ulaşırken, perde arkasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği ile 15 günlük ateşkes sağlandı.

Tarafların bir araya gelmesi, Körfez ülkelerinin savaşa girmemesi ve aklıselim tutumun kazanması için yoğun çaba sarf eden ülkelerin başında Türkiye ile birlikte yeni bir güvenlik konsepti üzerinde anlaştığı Pakistan ve Suudi Arabistan yer aldı.

Barış için, Pakistan ile birlikte yoğun bir çaba gösteren Türkiye, bizzat sürecin merkezinde konumlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda tüm kurumlarla eş güdüm hâlinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi.

MESAJLAR TARAFLARA İLETİLDİ

Çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla yoğun temaslarda bulunan MİT, savaşın başlamasının hemen ardından hem ABD-İsrail bloku hem de İran ile konuşabilen bir istihbarat teşkilatı olarak taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlamaların önlenmesi için yoğun çaba gösterdi. Taraflara krizin tırmanmasını önleyecek mesajları ileten MİT’in, çatışmaların durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesinde de önemli rol üstlendiği öğrenildi.

TAHLİYELERİ MİT YAPTI

Güvenlik kaynakları, MİT tarafından ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke ile yürütülen temasların Türkiye’nin bölgenin güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti. MİT’in, Devrim Muhafızları Ordusu dâhil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını yoğun bir şekilde kullandığını belirten güvenlik kaynakları, çatışmaların durdurulmasına dair öneri ve mesajların sürekli İranlı muhataplara ilettiğinin altını çizdi. Edinilen bilgiye göre, savaş boyunca MİT, çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu.

ETNİK ÇATIŞMALAR ÖNLENDİ

Güvenlik kaynakları, İran’daki savaşın Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisindeki etnik çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

CASUSLUK GİRİŞİMLERİNE MARKAJ

Tüm bunların yanı sıra MİT’in, casusluk faaliyetlerini yakın markajda tuttuğu da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan karışıklardan istifade ederek Türkiye’de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı MİT tarafından sıkı tedbirler alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası