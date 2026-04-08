İran’daki savaş sonrasında alınan ateşkes kararını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada “Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta 30 günün geride kalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkes ilan edildiğini ve 10 maddelik bir barış planı üzerinde mutabık kalındığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkese ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.

NELER OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'ın çeşitli şehirlerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. İran'ın Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerine Aslanın Kükreyişi ve Destansı Gazap Operasyonu kod adlarıyla hava saldırıları düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" olarak adlandırdığı operasyonu başlattı. Operasyonda ABD ve İsrail, İran'ın yüksek askerî yetkililerini ve tesislerini hedef aldı. İran'ın dini lideri Ali Hameney öldürüldü.

KARŞILIKLI FÜZE SALDIRILARI

İran saldırılara misilleme olarak, İsrail ve Ürdün, Suriye, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD askerî üslerini hedef alarak Basra Körfezi ve ötesine balistik füze fırlattı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

TRUMP TEHDİT ETTİ

Trump, Devrim Muhafızlarına silah bırakmaları takdirinde dokunmayacaklarını, silah bırakmayı reddetmelerinin "kesin ölüm" anlamına geleceği uyarısında bulundu. Trump, operasyon hedefinin İran'ın füze ve askerî kapasitesini yok etmek, nükleer silah elde etmesini engellemek ve nihayetinde rejimi devirmek olduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı iki ülke arasında polemiğe neden oldu. Tahran yönetimi ABD’nin ateşkes şartlarını reddederek tüm diplomatik görüşmeleri dondurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak, bir daha asla geri getirilemeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak artık tam ve kesin bir rejim değişikliği olduğu için, farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinler öne çıkarken, belki de devrim niteliğinde harika bir şey yaşanabilir, kim bilir?” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

İKİ HAFTALIK ATEŞKES

Trump, 'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ettiğini duyurdu.

İran tarafının sunduğu 10 maddelik öneri müzakerelerin temeli olarak kabul edilirken, Lübnan cephesinde de İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların 14 gün boyunca resmen durdurulacağı açıklandı.

