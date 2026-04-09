Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kadıköy'de 1-0 sonuçlanan Beşiktaş debisinde sakatlanarak, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bırakmıştı. Sakatlığının derecesi merak edilen 30 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde dizine darbe alan ve henüz 24'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio'nun dizindeki ödem nedeniyle MR çekilemiyor.

SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 11 Nisan Cumartesi günü yapılacak Kayserispor maçında forma giymesi beklenmeyen İspanyol yıldızın, Süper Lig'in 30'uncu haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de zor görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.

Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle derbide oyundan çıkmak zorunda kaldığı için büyük üzüntü yaşadı.

37 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 37 maçta görev yaptı. İspanyol yıldız, sahada kaldığı 2736 dakikada 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

