Kahramanmaraş’ta bir kuaförde boya, bakım, saç şekillendirme işlemleri yaptıran kadın müşteri, 26 bin liralık ücreti ödemeden sırra kadem bastı. 2 dakikaya geliyorum" diyerek kuaförden çıkan müşterisinden haber alamayan dükkan sahibi “Parayı yedi gün içerisinde getireceğim dedi. Sonra müşteri tekrardan bizi tehdit etmeye başladı, parayı getirmeyeceğini söyledi. Sonra hukuki süreci başlatmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaför salonunda yaşananlar ‘Pes dedirtti.

PARAYI ÖDEMEDEN KAÇTI

Kadın müşteri, kuaförde boya, bakım ve saç şekillendirme gibi işlemler yaptırdı. İşlem bitince "2 dakikaya geliyorum" diyerek dükkandan ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. 26 bin 500 liralık ödemeyi yapmayıp iş yerinden ayrılan kadın daha sonra parayı 7 gün içinde ödeyeceğini söyledi ancak ödemedi.

Boya, manikür, bakım…26 bin liralık işlem yaptırıp kuaförden kaçtı

“26 BİN 500 TL'LİK İŞLEMDİ”

Kuaför Batuhan Koca, yaşananları şöyle anlattı:

Ramazan Bayramı arife gününde müşterimiz saat sekiz sıralarında bizi aradı. Kaynak saç yaptırmak istediğini söyledi. Biz de salonumuza gelmeniz gerekiyor, detayları salonumuzda görüşürüz diye bilgi verdik. Müşterimiz salonumuza geldi. Detaylı bilgileri verdik. İşlem tutarını söyledik. İşlem tutarını kabullendi. Saçı beğendi, hoşuna gitti. İşlemi yapmaya başladık. 26 bin 500 TL'lik bir işlemdi. Boya yaptık, manikür vesaire falan işlemler de yapıldı. Ortalama işlemin yüzde 70'i bittiği sıralarda müşterimiz gece saat 12'yi geçeceği süre zarfında biz müşteriden gün sonu olduğu için parayı talep ettik

“TEHDİT ETMEYE BAŞLADI”

Müşterinin parayı eşi yada arkadaşının getireceğini söylediğini belirten Koca,"İrtibat numarasını aldık. Müşteri salondan çıktı gitti. Sonra müşteriyi aradık, 2 dakikaya kadar getireceğini söyledi. Şu gün getireceğim, bugün getireceğim, ertesi gün getireceğim derken bizi oyalamaya başladı. Daha sonra müşterimiz yedi gün bir süre zarfı istedi. Yedi gün süre zarfını da verdik. Parayı yedi gün içerisinde getireceğim dedi. Yedi gün geçtikten sonra biz müşteriye tekrardan ulaştık. Sonra müşteri tekrardan bizi tehdit etmeye başladı, parayı getirmeyeceğini söyledi. Sonra hukuki süreci başlatmak zorunda kaldık" dedi.

“İKİ SAATLİK SÜREN BİR İŞLEM DEĞİL”

“Sonuç olarak boya yapıldı, manikür yapıldı, keratin yapıldı, onun yanı sıra saç takıldı. Yani bu saçların hepsinin ortalama bir maliyeti var. Sonuç olarak biz de bunları kendi cebimizden ödeyerekten alıyoruz” diyen kuaför Koca “Burada bayram arifesi gününde personel çalıştırıyoruz. Sonuç olarak yoruluyoruz. Bu bir saat, iki saatlik süren bir işlem değil” diyerek tepki gösterdi.

