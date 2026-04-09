Kuralar çekildi, gruplar belli oldu: BasınCup 2026 başlıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026, bu akşam oynanacak 2 müsabakayla başlıyor. 9 hafta sürecek turnuvada medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım yer alıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek BasınCup 2026, akşam saatlerinde C Grubu'nda H.G Kontraspor - TRT İnternational ve A Grubu'nda NTV - TYT Türk müsabakalarıyla start alıyor. Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonun kura çekimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yapıldı. Kura çekimine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile kurumların temsilcileri katıldı. Kuranın ardından açıklama yapan Debik, tüm takımlara başarı diledi. Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Debik, sporun birleştirici yönüne dikkat çekti.
Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk
B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, tvnet, XTG, GZT
C Grubu: Anadolu Ajansı, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International
D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya, Tivibu Spor
Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.