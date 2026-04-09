Çin’de sosyal medyada hızla yayılan akım “yok artık” dedirtiyor! Vatandaşlar, boyun ağrılarını hafifletmek için servikal traksiyon (boyun çekme manevrası) tedavisini taklit ederek kendilerini ağaçlara asıyor. Parklarda çekilen görüntülerde onlarca kişinin başlarından bağlanıp ayaklarını sallandırdığı görülürken, uzmanlar bu tehlikeli yöntemin felç, omurilik hasarı ve ani ölüm riskini beraberinde getirdiği konusunda sert uyarılarda bulunuyor.

Çin’de viral olan yeni bir trend, tıp dünyasını ve sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürdü. Boyun ağrılarından ve kireçlenmeden kurtulmak isteyen vatandaşlar, hastanelerde doktor kontrolünde yapılan boyun çekme tedavisini uygulamak üzere parklara akın ediyor. Kendi hazırladıkları düzenekleri ağaç dallarına sabitleyen kişiler, başlarını bu iplere geçirerek vücutlarını boşluğa bırakıyor.

Bir çeşit ‘servikal traksiyon’ (boyun çekme manevrası) tedavisi olarak lanse edilen bu akım, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral hale geldi. Bu yöntemi deneyenler, boyun omurlarının açılarak rahatlayacağını ve ağrıların azalacağını savunuyor.

Gören bir daha bakıyor! Çinde boyun ağrısına ölümcül çözüm

TIBBİ TEDAVİYLE AYNI DEĞİL

Ancak uzmanlara göre bu, tıbbi tedaviyle uzaktan yakından aynı değil. Hastanelerde uygulanan servikal traksiyon, tamamen kontrollü şekilde yapılıyor. Çekme kuvveti kişinin vücut ağırlığının yalnızca %10-15’i kadar ayarlanıyor, süre ve açı titizlikle belirleniyor ve hasta hareketsiz tutuluyor.

Sosyal medyadaki bu tehlikeli uygulamada ise tüm vücut ağırlığı doğrudan boyuna yükleniyor. Üstelik kişi hareket ettikçe risk daha da büyüyor. Bu durum, boyun çıkığı, omurga hasarı ve hatta felce kadar varabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 2024 Mayıs ayında Chongqing’de bu yöntemi deneyen 57 yaşındaki Yang Xu'nun hayatını kaybettiği biliniyor.

Uzmanlar ayrıca bu tür kontrolsüz “boyun asma” denemelerinin sinirler ve damarlar üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini, omurilik yaralanmalarına ve hatta felce yol açabileceğini vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası