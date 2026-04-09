Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. İstanbulspor ile Erzurumspor arasında oynanacak mücadele öncesi yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadele, hem zirve yarışını hem de alt sıraları doğrudan etkileyecek.

İSTANBULSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ve bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligde 33 hafta sonunda 72 puanla lider konumda bulunan Erzurumspor, deplasmanda da galibiyet hedeflerken; İstanbulspor ise sahasında alacağı puanlarla sıralamada yükselmek istiyor.

İSTANBULSPOR ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverler, İstanbulspor - Erzurumspor maçını TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izleyebilir. Erzurumspor’un ligdeki istikrarlı performansı dikkat çekerken, İstanbulspor’un iç saha avantajını kullanarak sürpriz bir sonuç elde etme ihtimali de karşılaşmayı daha da merak edilir hale getiriyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

