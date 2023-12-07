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    Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı saliselerle kaçırdı

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa Şampiyonası&#039;nda madalyayı saliselerle kaçırdı

    Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın üçüncü gününde, erkekler 100 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir final yüzdü.

    Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalama finalinde milli sporculardan Hüseyin Emre Sakçı dördüncü, Berkay Ömer Öğretir ise yedinci oldu.

    Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde erkekler 100 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, final yüzdü.

    EMRE SAKÇI MADALYAYI KAÇIRDI

    Hüseyin Emre 56.84'lük derecesiyle 4. oldu ve madalyayı kaçırdı. Berkay Ömer ise 57.68'lik zamanıyla yarışı 7. sırada bitirdi. Bu stilde altın madalyayı Hollandalı Arno Kamminga 56.52'lik derecesiyle aldı.

    4 MİLLİ YÜZÜCÜ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

    Şampiyonada kadınlar 50 metre sırtüstünde Ekaterina Ivanova Avramova elemeleri geçmesine rağmen yarı finalde elendi. Erkekler 50 metre serbestte ise Hüseyin Emre Sakçı yarı finali geçemedi.

    Erkekler 200 metre bireysel karışıkta Samet Alkan, 100 metre sırtüstünde ise Doru Tekin elemeleri geçemedi.

    Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.

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