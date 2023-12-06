Milli yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada finale yükseldi

6 Aralık 2023 22:00 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 22:43

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: AA

Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler 100 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, elemeleri yarı finale yükseldi.

MADALYA MÜCADELESİ YARIN

Yarı final serileri sonucunda Hüseyin Emre 16 sporcu arasında 56.58'lik derecesiyle ikinci, Berkay Ömer ise 57.36'lık zamanıyla altıncı oldu. İlk 8'e giren iki milli sporcu da yarın akşam yapılacak finalde yer alma hakkı elde etti.

Doruk Tekin, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan erkekler 4x50 metre karışık takımı ise elemeleri geçerek finale kaldı. Milli takım ilk 50 metreden sonra yaptığı hatayla diskalifiye oldu ve yarışı 8. sırada tamamladı.

ELEMEYİ GEÇEMEYEN YÜZÜCÜLER

Erkekler 50 metre serbestte Hüseyin Emre Sakçı, kadınlar 200 metre kelebekte Nida Eliz Üstündağ yarı finalde, kadınlar 200 metre sırtüstünde ise Ekaterina Ivanova Avramova ilk turda elendi.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.