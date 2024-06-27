Montella'dan Avusturya maçı öncesi açıklama! 'Rövanş ruhuna sahibiz'

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya galibiyetini değerlendirdi. Montella, "Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel." ifadelerini kullandı.

Euro 2024 F Grubu son maçında A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 yendi. Ay yıldızlılar 6 puanla son 16'ya yükseldi. A Milli Takım, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti değerlendirdi.

RÖVANŞ RUHUNA SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRMEK GÜZEL

"Milletimiz için çok mutluyum, futbolcularımız için, halkımız için çok mutluyum. Gereksiz baskı oluşturuldu takımın üstünde. Çekya'nın golünün verilmemesi gerekiyordu. Belki de turu geçen en genç takım biziz. Hem ailelerimiz hem bizi sevenler için çok mutluyuz. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde maça hazırlanacağız. Bundan sonra farklı bir turnuva başlıyor. Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Bu bende de var. Ancak kim gelirse gelsin fark etmez. Barış Alper Yılmaz çok iyi maç oynadı. Sonuna kadar mücadele etmeyen bir oyuncu bulamazsınız."