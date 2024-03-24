Montella'dan rotasyon kararı! Yıldızlar Avusturya karşısında sahaya çıkacak

Türkiye, hazırlık karşılaşmasında 26 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bu karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor.

Türkiye, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında hazırlık mücadelesinde Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Geniş kadroya çağrılan bütün oyuncuları görmek isteyen Teknik Direktör Vincenzo Montella, 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya farklı 11'le başlamayı düşünüyor.

MONTELLA'DAN ROTASYON

Montella'nın Avusturya maçında, Macaristan karşısında ilk 11'de başlamayan Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Mert Müldür'e bu kez maç başında şans vermesi bekleniyor.