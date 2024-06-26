Mourinho forvetini seçti! Fenerbahçe Morata için kesenin ağzını açtı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun liste başında Alvaro Morata'nın olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin, İspanyol golcü için gözden çıkardığı para ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yeni sezonda yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun isteği üzerine forvet transferi için çalışmalar başladı. Portekizli teknik adamın listesinin başında Atletico Madrid'den ayrılması beklenen İspanyol golcü Alvaro Morata var.

MOURİNHO'NUN ÖNCELİĞİ DURUMUNDA

AS'ta yer alan habere göre Mourinho'nun forvet önceliğinin Alvaro Morata olduğu belirtildi. Haberde Morata'nın eleştirilerden dolayı baskı altında hissettiği ve yeni bir maceraya atılması durumunda bunun İspanya dışında olacağı vurgulandı. Yine haberde Mourinho'nun, Morata'nın yaşadığı sürecin farkında olduğu belirtilirken, Portekizlinin önceliğinin İspanyol golcüyü Dzeko'nun yerine takıma dahil etmek olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Alvaro Morata için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu haber detayında yer aldı.

Morata'nın önceliğinin ise Türkiye değil İtalya olduğu vurgulandı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Kariyeriyle ilgili nihai kararını EURO 2024 sonrası verecek olan Morata ile Roma, Juventus, Borussia Dortmund ve Manchester United'ın ilgilendiği belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezonda 51 maça çıkıp 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.