Mourinho'nun Wesley sevdası! 19'luk forvet için iki dişli rakip var

Fenerbahçe, Corinthians’ın 19 yaşındaki forveti Wesley Teixeira için harekete geçti. Mourinho’nun gözdesine en iyi teklifi yapan sarı lacivertliler; Porto ve West Ham’la yarışıyor.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Transferde Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda nokta atışı hamleler yapan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri operasyonunu başarıyla tamamladıktan sonra rotasını İspanya’dan Brezilya’ya çevirdi. Hedefteki isim, Mourinho’nun uzun süredir peşinde olduğu 19 yaşındaki forvet Wesley Teixeira. Portekizli hoca Roma dönemindeyken gerçekleştiremediği transferi Fenerbahçe’de hayata geçirmek istiyor. Corinthians’ın 25 milyon avro bonservis istediği Wesley için West Ham ile Porto da devrede, ancak en iyi teklifi sunan Fenerbahçe.

FAVORİ FENERBAHÇE

Gerçek mevkii sol açık olan ancak, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Wesley’in ekonomik haklarının yüzde 70’ine sahip olan Corinthians, genç yıldızı yaşadığı mali sıkıntıdan çıkış bileti olarak görüyor. Fenerbahçe Brezilya ekibinin istediği bonservis bedelini 12-13 milyon avro bandına çekmiş durumda. Corinthians’ın da Wesley’nin yerine oyuncu arayışlarına başladığı belirtiliyor. Porto ve West Ham transfer için bastırsa da Fenerbahçe hem yaptığı teklif hem de Mourinho kozuyla transfere en yakın kulüp olarak gösteriliyor.

GELECEĞİ PARLAK

Corinthians’la geçen sezon 40 maça çıkan Wesley, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki sambacı aynı zamanda Brezilya U20 takımının oyuncusu.

DJİKU'YU İSTİYORLARDI! RENNES'İN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Fransız ekibi Rennes’in Djiku ısrarı veto yedi. Fenerbahçe, Ganalı için 10 milyon avroluk teklif sunan Rennes’e 20 milyon avro altında bir teklifi görüşmeyeceklerini iletirken, Djiku da kendisiyle temasa geçen Fransızlara, “Kulübümde mutluyum” cevabını verdi.