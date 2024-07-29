Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun Wesley sevdası! 19'luk forvet için iki dişli rakip var

Mourinho'nun Wesley sevdası! 19'luk forvet için iki dişli rakip var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;nun Wesley sevdası! 19&#039;luk forvet için iki dişli rakip var

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Corinthians’ın 19 yaşındaki forveti Wesley Teixeira için harekete geçti. Mourinho’nun gözdesine en iyi teklifi yapan sarı lacivertliler; Porto ve West Ham’la yarışıyor.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Transferde Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda nokta atışı hamleler yapan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri operasyonunu başarıyla tamamladıktan sonra rotasını İspanya’dan Brezilya’ya çevirdi. Hedefteki isim, Mourinho’nun uzun süredir peşinde olduğu 19 yaşındaki forvet Wesley Teixeira. Portekizli hoca Roma dönemindeyken gerçekleştiremediği transferi Fenerbahçe’de hayata geçirmek istiyor. Corinthians’ın 25 milyon avro bonservis istediği Wesley için West Ham ile Porto da devrede, ancak en iyi teklifi sunan Fenerbahçe.

FAVORİ FENERBAHÇE

Gerçek mevkii sol açık olan ancak, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Wesley’in ekonomik haklarının yüzde 70’ine sahip olan Corinthians, genç yıldızı yaşadığı mali sıkıntıdan çıkış bileti olarak görüyor. Fenerbahçe Brezilya ekibinin istediği bonservis bedelini 12-13 milyon avro bandına çekmiş durumda. Corinthians’ın da Wesley’nin yerine oyuncu arayışlarına başladığı belirtiliyor. Porto ve West Ham transfer için bastırsa da Fenerbahçe hem yaptığı teklif hem de Mourinho kozuyla transfere en yakın kulüp olarak gösteriliyor.

GELECEĞİ PARLAK

Corinthians’la geçen sezon 40 maça çıkan Wesley, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki sambacı aynı zamanda Brezilya U20 takımının oyuncusu.

1

DJİKU'YU İSTİYORLARDI! RENNES'İN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Fransız ekibi Rennes’in Djiku ısrarı veto yedi. Fenerbahçe, Ganalı için 10 milyon avroluk teklif sunan Rennes’e 20 milyon avro altında bir teklifi görüşmeyeceklerini iletirken, Djiku da kendisiyle temasa geçen Fransızlara, “Kulübümde mutluyum” cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya kupayı kazandı - SporUEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya kupayı kazandıFutbolu bırakan Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı! 'Onun gibisi yok' - SporFutbolu bırakan Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı! 'Onun gibisi yok'Galatasaray, Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'u gündemine aldı - SporGalatasaray, Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'u gündemine aldıDavid De Gea'nın maaşı kulüpleri geri adım attırıyor! Serie A ekibi transferden vazgeçti - SporDavid De Gea'nın maaşı kulüpleri geri adım attırıyor! Serie A ekibi transferden vazgeçtiBurak Yılmaz'dan Beşiktaş günleri hakkında açıklama! 'Satırlar dolusu özür mesajı attı' - SporBurak Yılmaz'dan Beşiktaş günleri hakkında açıklama! 'Satırlar dolusu özür mesajı attı'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran transfer sorusu! 'Oğlanı nereye gönderiyorsun?' - SporErdoğan'dan Süper Lig devine transfer müjdesi
Sonraki Haber Yükleniyor...