Musrati, Muçi, Worrall, Semih Kılıçsoy... Beşiktaş'ta 6 imza birden

Hasan Arat ve Fernando Santos'la yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş; Musrati, Worrall, Semih Kılıçsoy, Muçi, Emir Yaşar ve Yağız Karabulut ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş kadrosuna yeni kattığı oyuncular için imza töreni düzenlendi.

İşte törende yaşananlar ve tüm açıklamalar...

Hasan Arat: "Sportif olarak zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yemesinde birlik olmalıyız."

Hasan Arat: "Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Hem kutlama hem hatır sormaydı. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık müzemizde. Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz."

Hasan Arat: "Kartallar, yüksekten uçar."

ERNEST MUÇİ

"BOYNUNDAKİ DÖVME, KADERİN BİR CİLVESİDİR"

Hasan Arat: "Muçi, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir."

Hasan Arat: "Varşova'nın değerli başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu. Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi."

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ernest Muçi: "Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"BAŞKAN DEVREYE GİRMESE BİTİREMEZDİK"

Hüseyin Yücel: "Başkanım biraz mütevazı davrandı. Bu transferin bitiminde özellikle Polonya Cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım, iyi ki varsınız."

Ernest Muçi: "Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım."

Hasan Arat: "Bunlar Beşiktaş için yapılmış şeylerdir, söz konusu bile olmaz. Kulübüme duyulan saygıdan dolayı çok teşekkür ederim."

AL-MUSRATI

"HAMİLE KARISINI BIRAKIP GELDİ"

Hasan Arat: "Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Beşiktaş'a gelmek istedi. Santos, geldiğinden beri en çok onu istiyordu. Samet hocanın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler. Biz 'gelir' dedik. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız, aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu. En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu."

"SEN GERÇEK BİR LİDERSİN"

Hasan Arat: "Libya'nın büyük kartalı, Beşiktaş'a hoş geldin. Sen gerçek bir lidersin, bir kaptansın. Gerçek bir kaptanı transfer ettik."

"BEŞİKTAŞ'A HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Al-Musrati: "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim."

"YÜCEL, 'MUSRATI İŞİ OLMADAN UYUMAM' DEDİ"

Hasan Arat: "Muçi transferi bittiğinde Hüseyin Yücel, 'Ben Musrati işi olmadan uyumam' dedi. Kendisine ısrarcı olduğu için teşekkür ediyorum."

JOA WORRALL

"SAHA İÇİNDE BİR LİDER OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Joe Worrall:"Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım."

"CENNETTE GERÇEKLEŞEN BİR EVLİLİK GİBİ..."

Joe Worrall: "Beşiktaş'a gelmek çok kolay bir tercihti. Beşiktaş, dünyaca ünlü bir kulüp. Herkes çok sevgi gösteriyor. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu."

JONAS SVENSSON

"İNŞALLAH HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Jonas Svensson, imza töreninde Türkçe konuştu.

- "Herkese merhaba, biraz Türkçe öğrendim... Bir ay önce imza attım, ilk ay çok güzel geçti. Beşiktaş güzel bir kulüp, inşallah her şey çok güzel olacak. Başkanımıza ve Samet hocamıza teşekkür ediyorum."

SEMİH KILIÇSOY

"BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLACAKSIN"

Hasan Arat: "Semih Kılıçsoy 2016'da, daha 10 yaşındayken Arnavutköy'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu bugün yanımızda. Santos hocamızın güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Semih ile beraberiz. Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet hocamızın ve Santos hocamızın sözlerinden sakın ayrılma. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni izleyeceğiz."

"İNANILMAZ ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

Semih Kılıçsoy: "Çok mutluyum, 10 yaşında Fulya'dan içeri girdim. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum, inanılmaz şeyler hissediyorum. İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak, goller atmak... Dünyanın en güzel, en büyük kulübünde oynuyorum bunun için çok mutluyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"BU FORMAYI UZUN YILLAR GİYMEK İSTİYORUM"

Semih Kılıçsoy: "Kariyerimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum."

"KAFASINI KURCALAMAMAK LAZIM"

Hasan Arat: "Semih, hepimiz tarafından özenle korunması gereken bir değerdir. Kafasını kurcalamamak lazım. Onu Samet hocamızla, Santos hocamızla bu yolculukta bırakmak lazım. Semih şu an sadece işini yapmalı. Kulübümüzün ulaşacağı şampiyonlukta en büyük liderlerden biri olmalı. Allah onu sakatlıklardan korusun. Yolun açık olsun Semihcim. Beşiktaş çok büyük kulüptür. Biz burada geçici bir görevdeyiz. 120 yıllık bir camiayı biz idari olarak, Semih sporcu olarak, hocamız da evlatları ile birlikte temsil ediyor. Semih'in sözleşmesi, hocasına, camiasına olan güvendir. Hocası onun her dakika oynamasını istiyor."

"TAM DONANIMLI HALE GELECEK"

Samet Aybaba: "Semih bizim değerli oyuncumuz. Ne kadar değerli olduğunu önce ben anladım, sonra herkes anladı. Mukavelesinde şart denilen şeyin ben ne olduğunu bilmiyorum. 2028' kadar oyuncumuz. Her konuştuğumuzda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markasıdır' diyor. Kendisine bir 'styling' bulduk, giyindireceğiz. İngilizce dersleri alıyor, tam donanımlı hale gelecek."

EMİR YAŞAR

Hasan Arat: "Emir Yaşar, 9 yaşında futbol akademimize geldi. Samet hocam, 'Müthiş bir evladımız var' diyerek Emir'i anlattı bize ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Emir, sana uzun yıllar başarılar dilerim. Emeği geçen ailene, hocalarına teşekkür ederim."

YAĞIZ KARABULUT

Beşiktaş imza töreninde sürpriz: Yağız Karabulut

Yağız Karabulut: "Balıkesir'den geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sol açık ve on numarada oynuyorum. Samet hocamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum."

Samet Aybaba: "Yağız'ı Bandırma'dan, Onur Göçmez'in takımından aldım. Geleceğimiz bu, çok var böyle oyuncumuz. İnanalım, sevelim, güvenelim."