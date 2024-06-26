Napoli'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat 26 Haziran 2024 19:11 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme:

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Napoli'nin, Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye ilgisi devam ediyor. Conte'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.