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Napoli'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis belli oldu

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Napoli&#039;nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe&#039;nin isteyeceği bonservis belli oldu

Spor Haberleri

Napoli'nin, Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye ilgisi devam ediyor. Conte'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadrodaki yıldızlara da teklifler gelmeye devam ediyor. İtalya'nın köklü kulübü Napoli, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Napoli'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis belli oldu - 1. Resim

CONTE, HOLLANDALI YILDIZI İSTİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre Conte, Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda ısrarcı. 

Ancak İtalyan ekibinin bu transferi gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel Hollandalı yıldızın bonservis bedeli. Haberde Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde için 30 milyon Euro civarında bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

Rakama rağmen Conte'nin Oosterwolde için ısrarcı tavrı transferin seyrini değiştirebilir.

Napoli'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis belli oldu - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken asist katkısı vermedi.

Düzenleyen:  - Spor
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