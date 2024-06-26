Napoli'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis belli oldu
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Napoli'nin, Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye ilgisi devam ediyor. Conte'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadrodaki yıldızlara da teklifler gelmeye devam ediyor. İtalya'nın köklü kulübü Napoli, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
CONTE, HOLLANDALI YILDIZI İSTİYOR
Tuttosport'ta yer alan habere göre Conte, Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda ısrarcı.
Ancak İtalyan ekibinin bu transferi gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel Hollandalı yıldızın bonservis bedeli. Haberde Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde için 30 milyon Euro civarında bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.
Rakama rağmen Conte'nin Oosterwolde için ısrarcı tavrı transferin seyrini değiştirebilir.
BU SEZON PERFORMANSI
Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken asist katkısı vermedi.