Ne 3'lüye kalıyordu ne maç sonu kutlamalarına... İcardi'nin problemi ortaya çıktı

Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından sonra kutlamalara katılmayan, maç biter bitmez arkadaşlarından ayrılıp soyunda odasına giden İcardi'nin yaşadığı sorun belli oldu.

Milliyet'in Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri Skorer TV'de değerlendirdi. Nevzat Dindar, Nergis Aşkın'ın sorularını cevapladı.

Nevzat Dindar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

GALATASARAY İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLDU

"Zeminle ilgili tereddütler vardı. Bir sakatlık olur mu çekincesi vardı. Prag maçı yorucuydu. Ankaragücü çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattı. Onlar da maçı kazanmak istiyordu. Rakibiniz 5 maç sonra seyircisiyle buluştu. Bütün negatif etkenler bir arada Galatasaray'ı bekliyordu. Galatasaray ve Okan Buruk 'Winner' özelliğini göstermeye başladı. Son maçlarda ilk yarıdan maçı kopartan hamleler görüyoruz. Trabzonspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçları kağıt üzerinde zor maçlardı. Beklentilerin ötesinde kolay bir maç oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı her maç öncesi rakipler üzerinden baskı yapılıyor. Rakipler iyi futbol bekliyor. Galatasaray burada fark oluşturuyor. Emre Belözoğlu bile 'Bu ligin üzerinde bir takım' diyor Galatasaray için... Emre Belözoğlu'nu eleştirene kadar Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ne yaptı? Şutu yok. Galatasaray'a şutu olmayan bir Fenerbahçe var. Galatasaray'la baş etmek veya karşı koymak kolay değil."

2000 YILI KADROSUYLA KARŞILAŞTIRANLAR VAR

"Galatasaray'ı 2000 takımıyla karşılaştıranlar var. Her devrin ayrı bir güzelliği var. Değerlendirme kriterleri farklı. İkisinin karışımı başka bir şey olurdu. Ankaragücü'ne dil uzatana kadar Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor maçlarında Galatasaray 10 dakikada işi çözdü. Galatasaray ilk yarıdan maçları çözüyor."

BEN TEKNİK DİREKTÖR OLSAM KAZIMCAN'I ALMAZDIM

"Kazımcan iyi olsaydı Galatasaray Köhn'ü transfer etmezdi. Kazımcan'ın şanssızlığı Galatasaray'ın etkili oyuncuları o bölgede oynuyor. Karşı koymak mümkün değil. Kazımcan'a gelene kadar takım performansına bakmak lazım. Galatasaray istese farklı bir sonuca gidebilirdi. Kazımcan tartışmasını doğru bulmuyorum ama bunlar hep konuşulacak. Fenerbahçe, İstanbulspor'a 6 gol atarken rakip takım kalecisi ve Rizespor'un kalecisi Fenerbahçe altyapısında yetişti. Volkan Demirel, Fenerbahçe efsanelerinden biri. Fenerbahçe maçındaki kadro ve anlayış ile Galatasaray maçındaki aynı mıydı? Bülent Uygun'un Galatasaray maçı öncesi ile Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamalar aynı mıyıdı? Hayır. Bu ülkede eski takım oyuncusu olmak zor. Ben teknik direktör olsaydım Kazımcan'ı oynatmazdım. Emre Belözoğlu'nun elinde başka seçenek olmadığı için Kazımcan'ı oynattı. İhale en masum olana kesiliyor. Kazımcan üzerinden okunacak bir durum yok. Bu ülkede iki takımın amansız bir mücadelesi var. İki takım özelinde bu tür tartışmalar hep yapılıyor."

YERLİ OLARAK SOL BEKTE KİM VAR?

"Real Madrid'e giden Arda'ya kök söktürürken olağanüstü bir oyuncuydu. Bahsettiğimiz oyuncu Bayern Münih'e karşı ilk 11'de başladı. Galatasaray seviyesi farklı. Kazımcan'la alakalı çok negatif değilim. Üzerine koyabilirse iyi yerlere gelecektir. Emre Belözoğlu da futbolcudan anlar. Ankaragücü kimi alacaktı Roberto Carlos klasında bir oyuncu mu alacaktı? Yerli olarak sol bekte kim var. Bir tek Ferdi Kadıoğlu o da devşirme. Galatasaray'a karşı Ferdi de zorlanır. Galatasaray'a karşı ofansif anlamda kendini gösteremedi. Tolga Ciğerci bildiğimiz Tolga... Ertaç uzun süredir bildiğimiz bir kaleci. Galatasaray karşısında motive olup penaltı mı kurtaracaktı. Bahadır 6 tane top kurtardı ilk yarıda. Ertaç olsaydı 5 olurdu ilk yarıda. Sanchez yakın mesafeden attı hiçbir şey yapamazdı. Penaltıda da hiçbir şey yapamazdı. Kerem Demirbay'ın golünde direğe çarpan top ağlara gitti. Ertaç'la başlasaydı 3 olacak maç 6-7 olmuştu. Bahadır'lık bir durum yok. Ankaragücü'nde en yüksek puanı Bahadır'a verdim."

KEREM DEMİRBAY PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLECEK PROFİLDE

"Kerem Demirbay dediğimiz oyuncu Leverkusen'den geldi. Bu sene Bundesliga'da şampiyon olacaklar muhtemelen. Bayer Leverkusen'un çok önemli bir oyuncusu olarak büyük fedakarlık yaparak Galatasaray'a geldi. Kerem Demirbay özel ve elit bir oyuncu. Galatasaray'da beklentiler çok yüksek. Yerli denkleminde elinizi rahatlatabilecek bir hamle. Galatasaray'ın fayda maliyet açısından doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum. Kerem Demirbay'a 'Dayı' benzetmesi var. Gerçekten her şeyi çözebilecek bir havası var. Sanki takımda da onun rolü bu. Problemleri çözebilecek oyuncu profilinde. Performansına baktığımızda oynadıkça skor ve asist yaptıkça özgüven de gelmeye başladı. Galatasaray taraftarlar şimdi Kerem'e pozitif bakmaya başladı."

KÖHN HEYECAN VERİCİ

"Köhn, Sacha Boey'in sol bek versiyonu. Ankaragücü ofansif anlamda sıkıntı verecek bir düzeyde değildi. Köhn'ün ilk maçında performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray sol beki için heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Daha zorlu bir rakibe karşı görmek lazım. İlk maç için izleyenlere keyif verdi."

İCARDİ'NİN WANDA NARA İLE PROBLEMLERİ VAR

"Okan hocanın kadro tercihi de şaşırtıcıydı. Torreira hariç ideal bir kadroydu. Icardi, Wanda Nara ile zaman zaman problem yaşayabiliyor. Bu ikili arasında her sene belli dönemlerde olan bir durum. Bunun yanı sıra performansıyla ilgili yaptığı bir öz eleştiri var. Daha iyi olmak ve daha fazla pozisyona girmek gibi. Tamamen performans ve özel hayatıyla ilgili bir problem. Bu problemi çözebilecek bir isim. Ne taraftarla ne maddi anlamda bir problem yaşadı. Ankaragücü maçında da gol atarak Galatasaray taraftarının kalbini kazandı. Final periyodunda Mauro Icardi'ye ihtiyaç var. Dönemsel bazı problemler olabiliyor ama abartılacak bir durum yok. Robot değiller sonuçta."

NDOMBELE SANKİ 36 YAŞINDA GİBİ

"Abdülkerim, Prag maçında oynayacak. Kaan'ın durumu ciddi değil. Ndombele'nin durumu şu aşamada önemli değil. Şu an Ndombele acil kodlu risk alınacak bir durumda değil. Ndombele'nin mental anlamda bir dinlenmeye ihtiyacı var. 26 yaşında ama yıllar sanki onu bu noktaya getirmiş. Vücudundaki ağırlığın yanı sıra Ndombele'ye baktığında mental bir yorgunluk var. Sanki 26 yaşında değil de 36 yaşındaymış gibi bir ruh hali içinde. Herkes düzelmesini umut ediyor. Sonuçta elinizdeki kadroyu kullanmak zorundasınız. Herkese birtakım roller verilecek."

ÇAĞDAŞ ATAN BARIŞ ALPER İÇİN 'YANIYOR' DEMİŞTİ

"İtalyan ve İngiliz takımları Barış Alper'le ilgileniyor. Sparta Prag maçında da yakından takip ettiler. Barış Alper fiziksel anlamda çok iyi durumda. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor ve her geçen gün üzerine koyuyor. Çağdaş Atan onun için 'Yanıyor' demişti. Sacha Boey'in rekorunu kırması zor. Türk oyuncu olduğu için zor. Yabancı oyunculara biraz daha farklı bakıyorlar. Türk bir oyuncuya kolay kolay o rakamları vermezler."

ALTAY BAYINDIR VE UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR

"Galatasaray yönetimi Muslera'ya bir teklifte bulundu ve Muslera 'Bekleyin' dedi. Belli ki Muslera önce ligi tamamlamak istiyor. Uruguay'da jübilesini yapacak bir isim. Altay Bayındır, Galatasaray'ın ilgilenebileceği bir kaleci. Şu aşamada Galatasaray'ın bir anlaşma yaptığını düşünmüyorum. Şampiyonluk mücadelesi verirken bu tarz haberlerin Muslera'nın konsantrasyonunu bozacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ana gündemi Muslera ile sözleşme imzalamak. Altay'la bir ön anlaşma yapıldığını düşünmüyorum ama Muslera gidecekse Uğurcan veya Altay'ın gündeme gelmesi çok normal. Altay oynamıyor ortada bir performans yok. Oynamayan bir kaleciyi transfer etmek büyük bir risk değil mi? Altay iyi olduğu için bugün Manchester'da oynuyor. Uğurcan mı Altay daha büyük risk bence Altay... Uğurcan, Trabzonspor'da mutlu ama Muslera olmayacaksa bu iki kaleciden birini transfer etmek lazım. Muslera, Montevideo'da futbolu bırakacak ama bence Galatasaray'ın teklifini kabul edecek. Yaklaşık 1.5 milyon euro civarında bir anlaşma sağlanabilir. Galatasaray'ın Muslera'nın yerine bir kaleci arayışı yok ama Muslera sezon sonunda bırakma kararı alırsa o zaman Galatasaray'a Uğurcan ve Altay Bayındır'la ilgilenecek."

SPARTA PRAG SAVUNMADA AÇIK VERECEK

"Sparta Prag maçının İstanbul'da oynanan maçtan daha kolay olacağını düşünüyorum. İstanbul'da Galatasaray'ı sıkıntıya sokan bir oyun formatında oynadılar. Sanchez-Abdülkerim ikilisi olacak. Abdülkerim'in olması da büyük avantaj olacak. Okan hocanın oyuncu seçimi açısından bir sıknıtı yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın üzerine gelecek Sparta Prag'ın savunmada açık vereceğini düşünüyorum."

İCARDİ İLE DJİKU KAYITLARINI MERAK EDİYORUM

"Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında bazı VAR kararları oldu. Bekleyip göreceğiz. Bu hafta çok fazla hata yoktu. Olması gereken bir şeydi VAR kayıtlarının açıklanması. Kadıköy'de Mauro Icardi ve Djiku arasındaki pozisyonunu VAR kayıtlarını merak ediyorum. TFF geç de olsa doğru bir karar aldı. Geçen sezon bir kelime üzerinden tartışma yapılıyordu. VAR hakemlerinin kelime haznesini de öğrenmiş olacağız. Literatüre farklı bir kelime koyacaklar mı? Göreceğiz."

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ İÇİN KONUŞMAK HENÜZ ERKEN

"Galatasaray 2-3 ay içinde Bankalar Birliği anlaşmasında çıkacak. Serge Aurier 2 hafta içinde geri dönecek. Derbiyi konuşmak için erken. Beşiktaş'ın yeni transferlerini görmek lazım. Galatasaray'ın en zor maçı Beşiktaş derbisi olacak. Trabzonspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray maçları olası puan kayıpları olabilecek maçlar. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray birçok şeyi hayal ettiriyor. Santos mu Okan Buruk mu arasında hangi teknik direktörün daha kaygılı olacağını göreceğiz."

OKAN BURUK GALATASARAY'IN EFSANELERİNDEN BİRİ

"Galatasaray'da seçim senesi olduğu için kontrat işleri yeni yönetimin konusu olacak. Okan Buruk tüm rekorları altüst etti. Okan Buruk farkını görüyoruz. İsmail Kartal çok başarılı ama rakibi çok iyi. Naim Süleymanoğlu çok iyiydi ama Naim'in rakibi de çok iyiydi. Naim olmasa bütün olimpiyat ve dünya rekorlarını kıracaktı rakibi. İsmail Kartal'ın durumunu buna benzetiyorum. Yunan bir rakibi vardı. İsmail Kartal da rekorları alt üst ediyor ama rakibi o kadar iyi ki onun yaptıkları görünmüyor. Okan Buruk, Avrupa'ya gider ama 4 sene üst üste şampiyon olması lazım. 5 seneyi mecburen tamamlaması lazım. Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi. Teknik direktör olarak beklenti bu sene de şampiyon olup 5 sene şampiyon olduğunda artık Avrupa süreci başlayabilir."