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Haberler > Spor > Ne umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü

Ne umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Ne umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü
Uefa Avrupa Ligi, Karabağ, Bayer Leverkusen, Haber

Spor Haberleri  / -

Bayer Leverkuse ile Karabağ arasında oynanan Avrupa Ligi maçında, hakem Anthony Taylor ve Karabağlı oyuncu Elvin Caferguliyev arasındaki olay damgasını vurdu. İşte o güldüren anlar.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Karabağ ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Bakü'de 2-2 biten maçın ardından Karabağ, Almanya deplasmanında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. 

NE UMDU NE BULDU

Karabağ'ın, Avrupa Ligi'ne veda ettiği maça hakem Anthony Taylor ile Karabağlı futbolcu Elvin Caferguliyev arasındaki olay damgasını vurdu. 

Ne umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü - 1. Resim

Karabağlı oyuncu Elvin Cafarguliyev 64.dakikada önce sarı kart gördü. Ancak hakem Anthony Taylor sarı kart kararını iptal etti ve kırmızı kart gösterdi. Ardından Cafarguliyev, sarı kartının iptal olduğu düşüncesiyle hakeme beşlik çakmaya çalıştı. Fakat bu esnada Taylor, kırmızı kart çıkardı. Cafarguliyev'in yüzündeki ifade gözlerden kaçmazken, olay sosyal medyada çok konuşuldu. 

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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