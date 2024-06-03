Nicolo Zaniolo'ya İspanya'dan talip var! La Liga ekibinin transfer planı ortaya çıktı

Kiralık gittiği Aston Villa'dan Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniola'ya yeni talip çıktı. La Liga'nın köklü ekibi, İtalyan oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladı.

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonun bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.

ZANİOLO'YA İSPANYA'DAN TALİP

Galatasaray'ın uygun bir teklif karşılığında satışını onaylayacağı Zaniolo'ya İspanya'dan talip çıktı.

Relevo'nun haberine göre La Liga ekibi Villarreal, Zaniolo'ya talip oldu. Haberde Villarreal'in Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

ZANİOLO'NUN İLK TERCİHİ İTALYA

Öte yandan Zaniolo'nun İtalyan ekiplerine gitmek konusunda istekli olduğu bu sebeple Villarreal'in bu transfer için elini hızlı tutacağı aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Aston Villa formasıyla 40 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 455 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda sadece 3 gollük katkı veren İtalyan yıldız, hayal kırıklığına sebep oldu.