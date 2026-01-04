PSV’den 25 milyon avro karşılığında sezon başında Napoli’ye giden yıldız kanat oyuncusu İtalya’da aradığını bulamadı. Galatasaray yönetimi kiralık formülünü masaya yatırdı…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Napoli’de forma şansı bulamayan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, menajeri tarafından sarı kırmızılılara önerildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bu sezon İtalyan ekibinde ligde 12 maçta sadece 439 dakika süre alabilen Lang, menajerlerine kendisine kulüp bulmaları talimatını verdi. Sezon başında 25 milyon avro karşılığında PSV’den Napoli’ye giden Lang, Çizme’de aradığını bulamadı. Sürekli forma giyebileceği bir takım arayan Lang için menajeri Galatasaray ile irtibata geçti.

OPSİYON OLMAZSA BELKİ

Mecburi satın alma opsiyonu olmazsa sarı kırmızılıların kiralık olarak kadroya katmayı düşünebileceği belirtildi. Barış Alper, Yunus ve Leroy Sane gibi alternatifleri bulunan sarı kırmızılılar, Lang için fazla ısrarcı değil.

Ajax altyapısından yetişen Noa Lang, daha sonra Club Brugge, ardından da PSV’nin yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon PSV’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezonu 14 gol ve 12 asist ile tamamlayan Hollandalı yıldız, 25 milyon avro karşılığında 2030 yılına kadar Napoli ile sözleşme imzalamıştı.

