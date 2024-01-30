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    • Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı

    Sacha Boey'i Bayern Münih'e, Angelino'yu ise Roma'ya gönderen Galatasaray'da iki ayrılık daha kapıya dayandı. Sarı Kırmızılı yönetim Ziyech'in Al Sadd'la görüşmesini onaylarken, Brezilyalı yıldız Tete ise Zenit'le masaya oturmuş durumda.

    Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
    - Güncelleme:
    Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı
    Ziyech, Tete, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Fanatik

    Sacha Boey'i rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray yönetimi yaz ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı bazı oyuncularıyla yollarını ayırıyor... İşte detaylar...

    BOEY 30+5 MİLYON EUROYA GİTTİ

    Sarı-Kırmızılılar uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarında olan Sacha Boey'i, Bayern Münih'e göndermişti. 30+5 milyon euroluk bonservis bedeliyle rekor kıran Fransız sağ bek, Alman ekibine imzayı attı.

    ANGELİNO ROMA'DA

    Sarı-Kırmızılılar'la Angelino'nun yolları resmen ayrıldı. Sezon başında Leipzig'den kiralanan İspanyol sol bek, 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesine 1 maç kala Galatasaray'da kadro dışı kalmıştı. Kiralık sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu, dün Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçti.

    Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı

    İtalyan kulübünün de Angelino'yu 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı bildirildi.

    ZİYECH AL SADD'LA ANLAŞMAYA VARDI

    Aslan'da bir ayrılık da Afrika Kupası'ndan sonra yaşanacak gibi görünüyor. . Ülkesi Fas'la turnuvaya devam eden Hakim Ziyech'in, Katar kulübü Al Sadd'la anlaştığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi de bu transfere izin vermiş durumda.

    ZENİT TETE'Yİ İSTİYOR

    Ayrıca Brezilyalı sağ açık Tete'nin de Zenit'le transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. Taraflar anlaşmaya varmak üzere.

    Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı

    ZIYECH'İN ONANA'YA ATTIĞI GOLLER HAFIZALARDA KALDI

    Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta forma giyerken 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

    TETE DENİNCE AKILLARA KOPENHAG MAÇI GELİYOR

    Tete ise bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 28 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı, 3 de asist yaptı. Tete ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray yönetimi oyuncuya 3 milyon euro maaş taahhüdünde bulunurken, Ziyech ise 3,5 milyon euro maaşa alacaktı. Her iki orta sahadan da beklenen katkıyı alamayan Cimbom'da bu ayrılıklar camiada bir bakıma memnuniyetle karşılandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Fanatik
    ZiyechTeteGalatasaray
    Haberler > Spor > Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı
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