Okan Buruk, Aurier ve Ziyech'in dönüş tarihini açıkladı!

Sparta Prag maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında hazır olacaklarını belirtti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Sparta Prag karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

ÜST TURU HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kuralardan sonra kolay bir tur olacağı bekleniyordu ama biz öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık. Yarın daha daha iyi, daha temkinli bir oynamak istiyoruz. İnşallah bir sakatlık çıkmadan taraftarlarımıza üst turu hediye etmek istiyoruz."

ÇOK DUYGUSAL BİR MEKTUP

"Gerçekten çok duygusal, önemli ve etkili bir mektup oldu. Erden abiye, Ayhan abiye ve Fatih abiye teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusal bir mektuptu. Erden abiyi arayıp teşekkür etmek istiyorum. Ben Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası kazanmak istiyorum. Hocam kazanmıştı, ben de bunu başarmak istiyorum. Önümüzde çetin bir yol var, zor maçlar olacak. Mektuba gelirsek, hayatım boyunca saklayacağım."

4 KUPANIN HEPSİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ

"Avrupa kupasını kaldırmak çok güzel bir hayal ama çok çetin bir yol bu. Hayallerimden birisi Galatasaray ile bir kupa daha kazanmak. Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaraylı olmak her türlü mücadele edip galibiyet alabilmek anlamına gelir. Muslera kupaları kaldırmaya alışık, biz de ona yardımcı olmak istiyoruz. Kupa alındığında kimin, nasıl poz verdiği önemsiz."

OKAN BURUK: İLK MAÇTA ÇOK ZORLANDIK

Okan Buruk'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum."

KAZANMA KÜLTÜRÜMÜZ GELİŞİYOR

"Bu rekorlar bana nasip oldu. Tenis oynamıyoruz, ben tek başıma bunları başarmadım. Bu takım bana nasip oldu. Takımımızla birlikte her maçı kazanmak istiyoruz. Galatasaray takımı, her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Bu kazanma ruhu, kazanma kültürünü getiriyor. Galatasaray'ın başında kim varsa, kim alıyorsa bu rekorlar ona yazılıyor. Yöneticilerimizin, taraftarlarımızın da bunda payı var. Evimizde maçları kazandık, taraftarımızın bunda payı çok yüksek. Bu takımın başında ben olduğum için benim ismim geçiyor."

"Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız."

İNŞALLAH KAZANAN BEN OLURUM

"Sparta Prag ile futbolcuyken karşılaştığımda Nedved çok önemli işler yapmıştı. İnşallah antrenör olarak yarın kazanan ben olurum."

KREJCİ - BİRMANCEVİC - RYNES YOK

"Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları olacak. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar. En önemli eksikler bunlar rakibimiz için."

İSTEĞİMİZ MUSLERA'NIN BİZİMLE DEVAM ETMESİ

"Muslera taraftarı, taraftarımız da Muslera'yı çok seviyor. Bizim isteğimiz de onun burada devam etmesi. Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum."

AURİER VE ZİYECH BEŞİKTAŞ MAÇINDA HAZIR OLACAKLAR

"Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz."