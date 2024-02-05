Okan Buruk Cengiz Ünder ve Dzeko'nun wonderkidini transfer ediyor! Sol bek kangreni nihayet çözüldü

Sol bek problemini çözmek için yönetime rapor sunan Okan Buruk'un, Roma'da Cengiz Ünder ve Dzeko'yla birlikte forma giyen İtalyan yeteneğe son derece sıcak baktığı belirtildi. Tam 6 oyuncuyu gündemine alan Erden Timur'un bazı Süper Lig başkanlarıyla görüşmelerine devam ettiği anlaşılırken, 45 gün önce 'sol bek arayışlarımıza erken başladık' diyen Dursun Özbek'in henüz bu işi sonlandıramaması camiada homurdanmalara yol açıyor...

Sadece bu sezon değil Yuto Nagatomo'dan sonra hemen hemen her sezon sol bek problemi yaşayan Galatasaray tam 6 futbolcuyla dirsek teması halinde... İşte Florya'da yaşanan sıcak gelişmeler...

Takımdan ayrılan Sacha Boey’in yerine Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier’i transfer eden Galatasaray, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Menajerlerin çok sayıda futbolcu önerisinde bulunduğu yönetim, sol bekte denenen Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun başarılı olmaları nedeniyle aceleci davranmıyor.

Koşulları en uygun ismi kadroya katmak için titiz davranan sarı kırmızılıların gündeminde şu an 6 isim yer alıyor. Öncelikle Rangers’tan Rıdvan Yılmaz’ı almaya çalışan Galatasaray, 500 bin Euro kiralama artı 3 milyon Euro satın alma teklifinde bulunduğu kulübünden cevap bekliyor.

Diğer yandan Lyon’dan Nicolas Tagliafico, Manchester City’den Sergio Gomez ve Lazio’da kiralık oynayan Juventuslu Luca Pellegrini ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray'ın listesinde ayrıca Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ve Freiburg'tan Berkay Yılmaz yer alıyor.

Galatasaray cephesine yakın isimlerden Haluk Yürekli, Rıdvan Yılmaz'ın kesinlikle olmayacağını açıklarken, ünlü yorumcu Levent Mercan hakkında ise 'Ali Koç isteseydi Levent şu anda çoktan Fenerbahçe'deydi. Süleyman Hurma yetenekli futbolcuyu Fenerbahçe'ye vermiş, Levent Antalya maçında sahada olurdu' ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray'ın listesinde yer alan Luca Pellegrini daha önce Roma'da Cengiz Ünder ve Dzeko'yla birlikte forma giymişti. Pellegrini 2017-18 sezonunda henüz 18 yaşındaydı.