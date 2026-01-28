Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “City’nin son bir ayki maçlarını izledik, savunmada zaafları var, bunları kullanacağız” dedi.

Dev maç öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Hedefimiz var, kazanıp ilk 16’ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız fakat belli bölgelerde eksikleri var. Biz ise kadro olarak toparlandık. Eintracht Frankfurt şanssız bir maçtı. Şimdi daha dikkatli ve tecrübeliyiz. City’ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz” sözlerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'da yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı

İLKAY: TUHAF BİR MAÇ!

Buruk, “Beraber hareket edersek City’ye meydan okuruz. Özellikle rakibimizin son bir ayda kaybettiği maçlara bakınca savunma anlamında zorlandığını görüyoruz. Bunları değerlendirmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

İlkay Gündoğan da, “Benim için tuhaf bir maç! Eski takımıma karşı oynayacağım. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul’a döneriz. City ve Pep’le alakalı söylenecek pek bir şey yok. Herkes biliyor zaten” şeklinde konuştu.

BURUK'UN YENİLGİSİ YOK

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında İngiliz takımlarına karşı oynadığı dört maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda üç galibiyet (M. United, Liverpool, Tottenham) ve bir beraberlik (M. United) elde etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası