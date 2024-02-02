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    • Okan Buruk Sofiane Feghouli'ye duacı! Galatasaray'ın sağ bek krizi çözüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Okan Buruk Sofiane Feghouli&#039;ye duacı! Galatasaray&#039;ın sağ bek krizi çözüldü
    Galatasaray, Galatasaray Transfer, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Daha önce Assingnon ve Aurier ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen oyunculara resmi anlamda imza attıramayan Galatasaray yönetimi, Farioli'nin çalıştırdığı Nice'te forma giyen 27 yaşındaki sağ bek için Florent Ghisolfi ile görüşmelere başladığı anlaşıldı.

    Sağ bek için birçok futbolcuyla görüşmesine rağmen Assingnon'u Burnley'e kaptıran, Serge Aurier'de ise İngiliz kulübü Forest'la anlaşmaya varamayan Galatasaray yönetimi bu sefer rotayı Fransa'ya kırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı haberine göre; Galatasaray, Cezayirli sağ bek Youcef Atal için Nice'e teklifte bulundu.

    BOEY GİDİNCE YENİ SAĞ BEK ŞART OLDU

    Galatasaray'da Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası Lorenz Assignon ve Serge Aurier gibi isimler gündeme gelmiş ancak iki ismin de transferi gerçekleşmemişti.

    Okan Buruk Sofiane Feghouli'ye duacı! Galatasaray'ın sağ bek krizi çözüldü

    Lorenz Assignon, Premier Lig ekiplerinden Burnley'in yolunu tutarken Serge Aurier için ise Nottingham Forest ile ödeme planında anlaşma sağlanamamıştı.

    FİLİSTİN'E DESTEK VERİNCE KARİYERİ SEKTEYE UĞRADI

    Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı. 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

    Okan Buruk Sofiane Feghouli'ye duacı! Galatasaray'ın sağ bek krizi çözüldü

    Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti. Mücadele gücü çok yüksek olan ve futbolseverler tarafından 'bal porsuğu' yakıştırmaları alan Atal'ın yakın arkadaşı Feghouli ile görüşmüş Galatasaray hakkında son derece olumlu bilgiler aldığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayGalatasaray Transfer
    Haberler > Spor > Okan Buruk Sofiane Feghouli'ye duacı! Galatasaray'ın sağ bek krizi çözüldü
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