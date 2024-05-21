Okan Buruk'tan derbi sonrası ilk 11'de rotasyon! Şampiyonluk maçına sürpriz kadro

Şampiyonluk parolasıyla çıktığı derbiyi kaybeden Galatasaray, kadroda değişikliğe gidiyor. Okan Buruk'un şampiyonluk maçı öncesi ilk 11'de değişiklik yapacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden en az 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç öncesi kadroda rotasyona gideceği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA ROTASYON KARARI

Sabah'ın haberine göre; Hakim Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay da kesik yiyecek.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Derrick Köhn'e çözüm arıyor. Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın da yeniden formayı alması bekleniyor.

GALATASARAY'IN KONYA'DA ŞANSI TUTMUYOR

Öte yandan Konyaspor'un son yıllarda sahasında Galatasaray'a karşı aldığı skorlar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'a karşı deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor konuk ettiği Galatasaray'ı 2020-21 sezonunda 4-3, 2021-22 sezonunda 2-0 ve 2022-23 sezonunda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.