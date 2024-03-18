Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilançosu ağır! Kim kaç maç ceza alacak?

Önceki akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcuların kutlama yaparken, bazı taraftarların sahaya atlaması sonucu gelişen olaylar, istenmeyen görüntülere yol açtı. Şimdi herkesin gözü kulağı kime, ne kadar ceza verileceğinde. Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. İşte ceza ihtimalleri.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçeli futbolcuların 3-2'lik Trabzonspor maçı sonrası, orta sahada kutlama yaptığı sırada ortalık karıştı. Sahaya atlayan bazı taraftarlar ve sahadaki bazı futbolcular karşı karşıya gelince istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Kim, ne kadar ceza alacak? Konuyla ilgili tüm gözler yetkililere çevrilmişken, Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse konuya dair açıklamalarda bulundu. NTV'nin haberine göre; bazı Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini ifade etti.

KİM, NE KADAR CEZA ALACAK?

Köse, Türkiye Futbol Federasyonu tarafındaki cezalar ve ceza hukuku tarafındaki durumlar olduğunu ve konunun 2 ayağı olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR NE KADAR CEZA ALACAK?

Trabzonspor cephesine değinen Köse 'Trabzonspor bu olaylardan dolayı muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Daha önce 5 maça kadar ceza verildiğini görmüştük.' dedi.

FENERBAHÇE NE KADAR CEZA ALACAK?

Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini söyleyen Köse 'Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir.' ifadelerini kullandı.

1 İLA 3 YILLA YARGILANACAKLAR

Köse son olarak şunları aktardı:

'Ceza hukuku tarafındaysa 6222 sporda şiddeti önlemeye yönelik yasa var. Bu eylemler normal ceza hukukunda suç olsa da ekstra cezalar ön görülüyor. Taraftarlar sadece sahaya girdiği için 1-3 yıllar yargılanacak, bunun dışında yapmış olduğu müdaheleler veya diğer kişilerin fiziksel saldırıları gibi ayrıca cezaları olacak.'