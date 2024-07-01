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Osayi Samuel'e transfer teklifi yağıyor! Ayrılığın önünde tek engel var

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Osayi Samuel&#039;e transfer teklifi yağıyor! Ayrılığın önünde tek engel var

Spor Haberleri

Bright Osayi-Samuel, gösterdiği performansa birçok kulübün dikkatini çekti. İngiliz basınına göre, Nijeryalı oyuncuyu 3 kulüp transfer etmek istiyor. Transferdeki tek engel ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından sıklıkla söz ettiren başarılı sağ bek Osayi Samuel'e transfer teklifleri yağıyor. 

Gazeteci Alan Nixon'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, oyuncunun takımdan ayrılıp İngiltere'ye dönmesine sıcak bakıyor. 

3 TAKIM TALİP OLDU

26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.

Nijeryalı oyuncunun QPR'da oynarken sağ açıkta oynadığı ancak Fenerbahçe'de sağ beke evrildiği vurgulandı. Ayrıca Osayi'nin çok yönlü bir oyuncu olduğundan bahsedildi.

Osayi Samuel'e transfer teklifi yağıyor! Ayrılığın önünde tek engel var - 1. Resim

TRANSFERDE TEK ENGEL

Oyuncunun transferindeki en önemli engelin Türkiye'de aldığı maaş olduğu vurgulandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Başarılı oyuncu geçen sezon, 39 maçta 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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