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Paul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor

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Paul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor
Trabzonspor, Paul Onuachu, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Trabzonspor'un transfer etmeye çalıştığı Paul Onuachu'ya Arabistan'dan resmi teklif geldi. Yıldız oyuncunun Al-Okhdood takımına imza atması bekleniyor.

Transfer döneminin hareketli takımı Trabzonspor, forvet bölgesine geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'yu bonservisiyle almak istiyor. Ancak bonservisi İngiltere'nin Southampton'da bulunan Nijeryalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiyah'ın haberine göre; Onuachu, Suudi Pro Lig takımı Al-Okhdood'a imza atmaya yakın.

İngiliz kulübünün, golcü oyuncunun transferi için yapılacak anlaşmanın şartları üzerinde Al-Okhdood yetkilileriyle görüştüğü belirtildi. 

Paul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor - 1. Resim

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu'yu transfer etmek istediklerini ancak Southampton'ın istediği 15 milyon Euro'luk bonservisi ödemelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 25 maçta forma giyip 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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