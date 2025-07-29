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Pep Guardiola'ya göre; 'Messi mi Yamal mı?' sorusu... Absürt bir durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pep Guardiola&#039;ya göre; &#039;Messi mi Yamal mı?&#039; sorusu... Absürt bir durum
Pep Guardiola, Barcelona, Lamine Yamal, Lionel Messi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, “Belki 1 yıl, belki 2, 3, 5, 10 hatta 15 yıl ara veririm” dedi.

City’den ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini söyleyen ve “Belki 1 yıl, belki 2, 3, 5, 10 hatta 15 yıl ara veririm” diyen ünlü teknik adam Barcelona konusunda da “Orası benim evim, orada harika günler geçirdim. Ancak Barcelona’ya kariyerim boyunca bir daha asla teknik direktör olarak dönmeyeceğim. O kapı kapandı” dedi.

VAN GOGH ÖRNEĞİ

Pep Guardiola, son dönemde tartışma konusu olan “Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı” sorusu için de Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın Lionel Messi ile karşılaştırılmasının absürt bir durum olduğunu ifade etti. İspanyol teknik adam, ‘Lionel Messi ile Lamine Yamal’ı kıyaslamak mı? Bu Vincent van Gogh ile herhangi bir ressamı karşılaştırmak gibi olur” diyerek iki ismin yan yana getirilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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