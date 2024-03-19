Performansı eleştiriliyordu! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu Florya'da özel olarak görüştü

Son dönemde performansı nedeniyle eleştirilen, Kasımpaşa maçında da bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu ile teknik direktörü Okan Buruk'un özel bir görüşme gerçekleştirildi belirtildi. Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iç transfer konusuna açıklık getirerek, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemde performansı nedeniyle eleştiriliyor. Süper Lig'in 30.haftasında oynanan, sarı-kırmızılıların önce geriye düştüğü sonrasında da 4-3 kazandığı Kasımpaşa SK maçında da zor anlar yaşayan Aktürkoğlu hakkında bir yandan da transfer iddiaları dolaşıyor.

FLORYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Son olarak adı Spartak Moskova ile anılan Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'la Florya'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Performansı nedeniyle eleştirilen Aktürkoğlu'na, Buruk'tan destek geldi.

Öğrencisine moral veren Buruk 'Ara sonrası çok daha iyi olacaksın.' dediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Öte yandan her ne kadar transfer iddiaları ortaya atılsa da, Dursun Özbek'ten bu iddiaları yalanlayan minvalde bir açıklama geldi. İç transfer hakkında açıklamalarda bulunan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Muslera sözleşmelerini uzatacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak.'