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Rafa Silva'dan Portekiz açıklaması! 'Oynamama kararı bana bağlı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'a adaptasyonunun kolay olduğunu söyleyen Rafa Silva, "Portekiz Milli Takımı'nda oynamamam konusundaki karar biraz bana bağlı." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva basın toplantısı düzenledi.

Rafa Silva şu ifadeleri kullandı:

QUARESMA İLE KONUŞMADIM

Beşiktaş'a transferim hızlı ve kolay oldu. Beşiktaş bildiğim bir kulüptü. Benim düşüncemdeki her şeyi karşılayan bir kulüptü Beşiktaş ve buraya geldim. Beşiktaş'a gelmeden önce Quaresma ile konuşmadım ama onu iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Burada çok önemli işler yaptı. Ben de tabii ki en iyisini yapıp onun gibi etki bırakmak ve başarılar elde etmek için savaşacağım.

10 NUMARADA OYNAMAYI SEVİYORUM

Benim kişisel hedeflerimi başarabileceğimden bir şüphem yok. Benim tek istediğim Beşiktaş'ın kupalar kazanması. Bireysel değil, kolektif olarak başarılar kazanmak istiyorum Şu an odak noktam takımın başarılı olması. Bireysel rakamlar zaten kendiliğinden gelir. Kariyerimde üç farklı pozisyonda oynadım. 10 numarada oynamayı daha çok seviyorum ama takım için nerede oynamam gerekirse oynarım. Bu konuda bir sıkıntı yok.

Rafa Silva'dan Portekiz açıklaması! 'Oynamama kararı bana bağlı' - 1. Resim

ADAPTASYONUM KOLAY OLDU

Van Bronckhorst ile konuşuyoruz. Şu an hocamızın fikirlerini takıma adapte etmek için çabalıyoruz. Hocamızın nasıl güçlü ve iyi oynayan takım olma hedefi varsa biz ona göre oynayacağız. İlk kez başka bir ülkede oynuyorum. Buradaki herkes bana çok iyi davranıyorum. Adaptasyonum çok kolay oldu. Benfica ve Portekiz hep hayatımda olacak. Ancak şu an tek önemli olan konu Beşiktaş.

KARAR BİRAZ BANA BAĞLI

Portekiz Milli Takımı'nda oynamamam konusundaki karar biraz bana bağlı, benle alakalı olan bir durum. Avrupa Şampiyonası'nı ise çok fazla takip etmedim. O yüzden fazla yorum yapamam.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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