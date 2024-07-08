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RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i Çin ekibine kiraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev&#039;i Çin ekibine kiraladı
Başakşehir, Eden Karzev, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i Çin ekibi Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı. Çin ekibinin, satın alma opsiyonu bulunuyor.

Başakşehir, Eden Karzev'in City Football Group bünyesinde bulunan Çin ekibi Shenzhen Peng City'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.

Karzev'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyurulan açıklamada futbolcuya yeni kulübünde başarı dilendi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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