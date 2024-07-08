RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i Çin ekibine kiraladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i Çin ekibi Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı. Çin ekibinin, satın alma opsiyonu bulunuyor.
Başakşehir, Eden Karzev'in City Football Group bünyesinde bulunan Çin ekibi Shenzhen Peng City'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.
Karzev'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyurulan açıklamada futbolcuya yeni kulübünde başarı dilendi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi