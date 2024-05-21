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Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına cevap! Serbest kalma bedelini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Razvan Lucescu&#039;dan Beşiktaş iddialarına cevap! Serbest kalma bedelini açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı Beşiktaş ile anılan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına cevap verdi. Başarılı teknik adam, serbest kalma bedelini açıkladı.

Gelecek sezon teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bu görev için birçok ismin adı gündeme geliyor.

Bu isimlerden birisi efsane Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon PAOK ile şampiyonluğa ulaşan Razvan, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

BENİ ALMAK İSTEYEN BAŞKANLA KONUŞMALI

Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Razvan Lucescu, Beşiktaş sorusuna, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor" cevabını verdi.

Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına cevap! Serbest kalma bedelini açıkladı - 1. Resim

Öte yandan Razvan Lucescu, PAOK ile sözleşmesindeki serbest kalma bedeline değindi.

SERBEST KALMA BEDELİNİ AÇIKLADI

Şubat ayında PAOK ile yeni sözleşme imzaladığını aktaran Razvan, serbest kalma bedelinin 7 milyon Euro olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı. 55 yaşındaki teknik adam, serbest kalma bedelinin Avrupa kulüpleri için 2, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon Euro olduğunu söyledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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