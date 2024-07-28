Real Madrid, Arda Güler kararını Bayern Leverkusen'e iletti! Yeni sezondaki adresi belli oldu

Real Madrid, Arda Güler için kiralama teklifi yapan Bayern Leverkusen'e cevabını iletti. Milli futbolcu, İspanyol ekibinin kadro planlamasında yer alacak.

Fenerbahçe'den geçen sezonun başında Real Madrid'e transfer olan ve yeteneğiyle kısa sürede izleyenleri etkileyen Arda Güler, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla göz doldurdu.

ARDA GÜLER HAKKINDA TRANSFER İDDİASI

Bu sezon Real Madrid'in kadro planlamasındaki rolü merak edilen Arda Güler ile ilgili İspanyol kulüp kararını verdi. Fabrizio Romano'ya göre; geçen sezon Bundesliga şampiyonu olan Bayern Leverkusen, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı. Ancak Real Madrid, Arda Güler'i bu sezon takımın en önemli parçalarından birisi olarak gördüğünü ve yıldız oyuncuyu kiralamayı düşünmediğini Alman ekibine iletti.

ARDA GÜLER KAMP KADROSUNDA

Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, gelecek sezonda Real Madrid forması giymeye devam edecek. Başarılı oyuncu geçen sezon İspanyol ekibinin formasıyla 6 gollük performans gösterdi.