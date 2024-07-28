Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid, Arda Güler kararını Bayern Leverkusen'e iletti! Yeni sezondaki adresi belli oldu

Real Madrid, Arda Güler kararını Bayern Leverkusen'e iletti! Yeni sezondaki adresi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Real Madrid, Arda Güler kararını Bayern Leverkusen&#039;e iletti! Yeni sezondaki adresi belli oldu

Spor Haberleri

Real Madrid, Arda Güler için kiralama teklifi yapan Bayern Leverkusen'e cevabını iletti. Milli futbolcu, İspanyol ekibinin kadro planlamasında yer alacak.

Fenerbahçe'den geçen sezonun başında Real Madrid'e transfer olan ve yeteneğiyle kısa sürede izleyenleri etkileyen Arda Güler, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla göz doldurdu.

ARDA GÜLER HAKKINDA TRANSFER İDDİASI

Bu sezon Real Madrid'in kadro planlamasındaki rolü merak edilen Arda Güler ile ilgili İspanyol kulüp kararını verdi. Fabrizio Romano'ya göre; geçen sezon Bundesliga şampiyonu olan Bayern Leverkusen, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı. Ancak Real Madrid, Arda Güler'i bu sezon takımın en önemli parçalarından birisi olarak gördüğünü ve yıldız oyuncuyu kiralamayı düşünmediğini Alman ekibine iletti.

Real Madrid, Arda Güler kararını Bayern Leverkusen'e iletti! Yeni sezondaki adresi belli oldu - 1. Resim

ARDA GÜLER KAMP KADROSUNDA

Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, gelecek sezonda Real Madrid forması giymeye devam edecek. Başarılı oyuncu geçen sezon İspanyol ekibinin formasıyla 6 gollük performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
CHP'de Mavi Vatan polemiği! Namık Tan "masal" sözleri partiyi karıştırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te milli yüzücü Berke Saka 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı - SporBerke Saka Paris'te yarı finale kalamadıTrabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkacak - SporTrabzon-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkacakFenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - SporF.Bahçe'den Manchester City çıkarmasıAdnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı - SporAdnan Polat'ın babası son yolculuğuna uğurlandıAntalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti - SporAlex yeni golcüsünü Paraguay'da buldu!FIFA'dan Kanada'ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl men... - SporKanada'ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl men
Sonraki Haber Yükleniyor...