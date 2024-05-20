Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! Milli yıldızın sözleşmesine dikkat çekti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, Güler'in sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Real Madrid formasını sırtına geçirdiğinden bu yana çıktığı her karşılaşmada etkili performans gösteren ve oynadığı son 5 maçta 5 gol atan Arda Güler, dünya futbolunun gündeminden düşmüyor.
ARDA GÜLER DURDURULAMIYOR
Arda başarılı performansıyla İspanyol basınında gündem olurken, yapılan yorumlarda La Liga'da sadece 373 dakika süre alıp toplam 6 gole ulaşmasına dikkat çekildi.
Milli yıldızın dikkat çeken performansı Real Madrid yönetimini de harekete geçirdi.
YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK
Defensa Central'in haberine göre; İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez ise 19 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme yapılacağının sinyalleri verdi.
Perez, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında net ifadeler kullandı ve "Gelecek yıl da bu seviyede oynarsa kontratında geliştirmeye gideceğiz. O bunu hak ediyor" diye konuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi