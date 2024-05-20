Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! Milli yıldızın sözleşmesine dikkat çekti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 21:40 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 22:10 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Real Madrid formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, Güler'in sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı.