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Rize'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ile İlhan Palut o anlarda ne konuştu? "O insan asla düzelmez"

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Rize&#039;de gergin anlar! Emre Belözoğlu ile İlhan Palut o anlarda ne konuştu? &quot;O insan asla düzelmez&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Rizespor 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda ise gergin anlar yaşanırken, Rize'nin hocası İlhan Palut, Ankaragücü teknik patronu Emre Belözoğlu ile arasındaki geçen diyaloğu anlattı.

Rizespor ile Ankaragücü, 34.haftada oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında iki takım arasında gergin anlar yaşanırken, Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İlk yarısını 2-0 kapattıkları karşılaşmadan, 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Palut "İlk yarıda 2 gol bulduk. İlk yarıda telafisi zor bir farkla içeri girebilirdik. İkinci yarı ise rakibimizin değişikliklerini gördük. Riskler karşısında sağlam durmalıydık. Kazandığımız toplar ile maçı kendimize iyice yaklaştırabilirdik ama kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Zor top kazandık, kolay top kaybettik. Maalesef kötü bir gol yedik. Futbolda bunlar var." dedi.

Rize'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ile İlhan Palut o anlarda ne konuştu?

"O İNSAN DÜZELMEZ"

Karşılaşma sonunda yaşanan gergin anlara ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile aralarında geçen diyalog hakkında konuşan Palut şu ifadeleri kullandı:

"Maç bitti, hakem ekibini tebrik ettik. Her takıma yaptığımız gibi Ankaragücü ekibini de tebrik etmek için beklerken Ankaragücü'nün bir insanı, sporcusu demeyeyim, bir şehre karşı ağza alınmayacak kadar büyük küfürler ederek burayı bir gerginlik alanına çevirdi. Ben de hocalarına 'Bu doğru değil, biz sizi tebrik ediyoruz.' dedim. Önce yardımcı hocalarıyla sonra da Emre hocayla konuştuk. O da sağ olsun 'Ben gerekli konuşmayı yapacağım, bu doğru değil.' dedi. O insanı biliyorum, o düzelmez. Mümkün değil. Bizim ve Ankaragücü'nün daha önemli işleri, savaşları var"

Düzenleyen:  - Spor
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