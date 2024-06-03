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Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi! &#039;Hiçbir şey bilmiyorum&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Adı sarı lacivertliler ile anılan dünyaca ünlü forvet Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Euro 2024 için Polonya Milli Takımı kampına katıldı. 

FENERBAHÇE İLETİŞİME GEÇMEDİ

Yıldız futbolcuyla basında çıkan Fenerbahçe transferi iddiaları soruldu.  "Hiçbir şey bilmiyorum" diyen Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi! 'Hiçbir şey bilmiyorum' - 1. Resim

BARCELONA PERFORMANSI

35 yaşındaki golcü Barça formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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