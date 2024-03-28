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Haberler > Spor > Roger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! 'Karakterinden eminim'

Roger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! 'Karakterinden eminim'

Düzenleyen: / Kaynak: NTV Spor
- Güncelleme:
Roger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! &#039;Karakterinden eminim&#039;

Spor Haberleri  / NTV Spor

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, kendisini eleştiren Orkun Kökçü hakkında konuştu. Oyuncunun karakterinden emin olduğunu söyleyen Schmidt, tartışmalara noktayı koydu.

Orkun Kökçü, Benfica'dan izinsiz Hollanda basınına verdiği demeç yüzünden sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kökçü, verdiği röportajda Teknik Direktörü Roger Schmidt'i eleştirdiği için maç kadrosuna alınmadı.

ORKUN BİR HATA YAPTI

Schmidt son açıklamasında; "Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm. Orkun şimdi geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun, hiçbir zaman takımın içinde olumsuzluk oluşturmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama Benfica için olumlu değildi. Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım. Bu konu hakkında konuştuk." dedi. 

Roger Schmidt, Orkun Kökçü tartışmalarına noktayı koydu! 'Karakterinden eminim' - 1. Resim

NE DEDİLER?

Orkun Kökçü, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır." demişti.

Bu açıklaması nedeniyle Orkun'u Casa Pia ile oynanan maçın kadrosuna almayan teknik direktör Schmidt ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "O röportajdan sonra takımda olması mümkün değildi. Tamamen bu maça odaklanmıştık, en önemli şey buydu. Ancak son derece şaşırdım. Orkun mükemmel bir oyuncu ve mükemmel bir insan. Ne oldu ve böyle bir röportaj verdi bilmiyorum. Benfica için birçok maç oynadı, goller attı ve asistler yaptı. Bu noktada, bu röportajı anlamadım. Elbette takım ve kendisi için iyi değildi. Kendisini zor bir duruma soktu ama bizim için önemli bir oyuncu. Onunla konuşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: NTV Spor
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