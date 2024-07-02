Portekiz, Slovenya'yı penaltılarla geçti! Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

EURO 2024 son 16 mücadelesinde Slovenya ile karşılaşan Portekiz, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışlarında turlayan taraf oldu. Portekiz'de karşılaşmanın 105.dakikasında Ronaldo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Portekizli yıldız, kaçan penaltı sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken son 16 turunda bugün Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. Cristiano Ronaldo, 105. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltılarda Portekizli kaleci Costa, Slovenyalı futbolcuların kullandığı 3 penaltıyı da kurtardı. Portekiz'de ise Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltılarda başarı sağladı. Portekiz çeyrek finale çıkarak Fransa'nın rakibi oldu.

RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak çıkardı. İlk uzatma devresinin sona ermesiyle Ronaldo göz yaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.