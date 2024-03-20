Sacha Boey'den kötü haber geldi! Fransız yıldız bir süre sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey'in sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Alman ekibi, Fransız oyuncunun çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının takdirini toplayan, devre arası transfer döneminde ise rekor bonservis bedeli ile Almanya'nın en büyük kulübü olan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den kötü haber geldi.

BOEY SAKATLANDI

Bavyera ekibi, Fransız futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, "FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü" ifadeleri kullanıldı.